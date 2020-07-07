Лидер женской сборной Украины по баскетболу определилась с новым клубом

КИЕВ. 7 июля. УНН. Баскетболистки сборной Украины Алина Ягупова и Людмила Науменко подписали контракты на сезон 2020/2021 с турецким клубом “Чукурова”. Об этом передает ФБУ, сообщает УНН.

Прошлый сезон Ягупова провела в другом турецком клубе “Фенербахче”, в составе которого была признана MVP в женской Евролиге.

В 18 матчах прошлого сезона чемпионата Турции Ягупова набирала в среднем 18,9 очка, делал 5,0 подбора, 4,2 передачи и 1,9 перехвата.

Также украинка сыграла 13 матчей в Евролиге, набирая 21,3 очка, делая 5,7 подбора, 5,4 передачи и 1,9 перехвата.

Стоит отметить, что они уже играли за этот клуб в сезонах 2017/18 и 2018/19.

Напомним, что Ягупову, являющеяся лидером сборной Украины и становившуюся самой результативной баскетболисткой тура, ранее связывали с переходом в новосибирское “Динамо”.