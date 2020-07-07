Резников убежден, что встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в августе

КИЕВ. 6 июля. УНН. Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы “Свобода слова” заявил о убеждении, что следующая встреча лидеров стран “нормандского формата” может состояться в августе, сообщает УНН.

“Возможно следующий Берлин, уже как встреча политических лидеров четырех стран „нормандского формата“ по большому счету должен произойти после того, как будет понятно, выполнен ли Париж... Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. Это возможно при условии, что мы действительно движемся навстречу”, — заявил он.

В то же время Резников отметил, что совершенно не идеализирует оппонентов Украины в этом переговорном процессе.

Как сообщал УНН, министр также отметил, что Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на Донбасс.