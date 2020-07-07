Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,17 -0,0085  EUR: 30,51 -0,1523 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Две украинки пострадали в ДТП с участием рейсовых автобусов в Польше
Две украинки пострадали в ДТП с участием рейсовых автобусов в Польше
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку Архив
5475

Северная Корея заявила, что не намерена вести переговоры с США

Северная Корея заявила, что не намерена вести переговоры с США

КИЕВ. 7 июля. УНН. КНДР не намерена садиться за стол переговоров с США. С соответствующим заявлением выступил руководитель департамента США МИД народно-демократической республики Квон Чон Гын, фрагменты речи публикует во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), пишет УНН.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на фоне сообщений о возможном проведении саммита с США заявила, что Пхеньян не нуждается в переговорах с американской стороной.

“Некоторые эгоистично интерпретируют заявление для печати первого заместителя главы МИД КНДР как „побуждение США действовать“ или какое-то требование уступок, — говорится в заявлении дипломата. — Еще раз ясно заявляем: мы не намерены сидеть за одним столом с США”.

Заявление Квон Чон Гына адресовано силам в Южной Корее, откуда “все время доносятся громкие голоса, заявляющие о неизменности своих усилий в посредничестве при переговорах КНДР и США”. При этом такие действия “только портят межкорейские отношения, приводя их в еще худшее состояние”, считает дипломат.

Добавим, КНДР начала установку громкоговорителей на границе с Южной Кореей.

Источник: УНН
Теги: США, КНДР, Южная Корея
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.