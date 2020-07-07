Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,17 -0,0085  EUR: 30,51 -0,1523 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Конституционный Суд рассматривает закон об украинском языке
Эксклюзивные новости УНН
Контрабандисты в этом году уже пытались перевезти через границу почти 400 единиц оружия
Контрабандисты в этом году уже пытались перевезти через границу почти 400 единиц оружия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
11520

В Минздраве объяснили причины перенаправления тестов на COVID-19 в другие лаборатории

В Минздраве объяснили причины перенаправления тестов на COVID-19 в другие лаборатории

Максим Степанов

КИЕВ. 7 июля. УНН. Если в каком-то лабораторном центре возникают очереди, то тесты перенаправляют в другие лабораторные центры, расположенные в других областях. Это будет происходить до тех пор, пока во всех лабораторных центрах не будет нарощенных мощностей, которые позволят этого не делать. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Потребность перенаправления в другие лабораторные центры... она была вызвана очередями, которые образовались в лабораторном центре, люди долго ждали свои результаты. Если мы видим увеличение очереди по исследованиям, то мы начинаем быстро перенаправить в другие лабораторные центры, пока мы не нарастим мощности лабораторных центров до такого уровня, чтобы в этом не было необходимости", - отметил он.

Кроме того, в течение трех месяцев в Украине количество лабораторий, которые делают ПЦР-тестирование увеличилась на 79.

"В течение 3-х месяцев мы уже по всей стране восстанавливаем ту систему, которая была разрушена. В начале эпидемии у нас в стране было 3 лаборатории, которые делали ПЦР-тестирования, сегодня их 82. Мы обновляли оборудование, продолжаем оснащать лабораторные центры. Также был кадровый голод в лабораторных центрах, мы за эти 3 месяца переучивали наших врачей, продолжаем это делать. Мы увеличивали численность людей, работающих в лабораторном центре, это наш приоритет, будем увеличивать штат", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине уже 49,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 564.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, тестирование, карантин, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.