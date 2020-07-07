В Минздраве объяснили причины перенаправления тестов на COVID-19 в другие лаборатории

КИЕВ. 7 июля. УНН. Если в каком-то лабораторном центре возникают очереди, то тесты перенаправляют в другие лабораторные центры, расположенные в других областях. Это будет происходить до тех пор, пока во всех лабораторных центрах не будет нарощенных мощностей, которые позволят этого не делать. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Потребность перенаправления в другие лабораторные центры... она была вызвана очередями, которые образовались в лабораторном центре, люди долго ждали свои результаты. Если мы видим увеличение очереди по исследованиям, то мы начинаем быстро перенаправить в другие лабораторные центры, пока мы не нарастим мощности лабораторных центров до такого уровня, чтобы в этом не было необходимости", - отметил он.

Кроме того, в течение трех месяцев в Украине количество лабораторий, которые делают ПЦР-тестирование увеличилась на 79.

"В течение 3-х месяцев мы уже по всей стране восстанавливаем ту систему, которая была разрушена. В начале эпидемии у нас в стране было 3 лаборатории, которые делали ПЦР-тестирования, сегодня их 82. Мы обновляли оборудование, продолжаем оснащать лабораторные центры. Также был кадровый голод в лабораторных центрах, мы за эти 3 месяца переучивали наших врачей, продолжаем это делать. Мы увеличивали численность людей, работающих в лабораторном центре, это наш приоритет, будем увеличивать штат", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине уже 49,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 564.