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Кулеба предоставил актуальной перечень "открытых" стран для украинских туристов

Кулеба предоставил актуальной перечень "открытых" стран для украинских туристов

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 7 июля. УНН. На сегодняшний день для путешествующих граждан Украины "открыты" 23 страны. Об этом во время онлайн-брифинга сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Еще раз напомню страны, открытые для украинцев. Их вообще 23. Они включают те государства, куда нужна виза - то есть въехать можно, но с визой, и где действуют определенные карантинные ограничения. То есть, въехать можно, но нужно соблюдать некоторые правила. Это Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великая Британия, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея", - сказал министр.

По его словам, это самые популярные направления, остальные страны - "менее привлекательны" для украинских путешественников.

"Это Ирак, Иран, Южный Судан, Афганистан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова", - добавил Кулеба.

Как сообщалось ранее в УНН, МИД пытается остановить продажу авиабилетов украинцам в определенные страны.

Источник: УНН
Теги: МИД, Коронавирус, туризм, карантин, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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