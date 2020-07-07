В Черкасской области перевернулась и загорелась автоцистерна с топливом, от ожогов скончался водитель

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Черкасской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на трассе: в результате ДТП перевернулась автоцистерна с горючим и занялась, водитель скончался в больнице от полученных ожогов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует УНН.

"7 июля, почти полтора часа спасатели сразу трех пожарных подразделений ликвидировали последствия ДТП, которое произошло на трассе Н-1 "Киев-Знаменка". По предварительным данным, около полуночи, водитель автомобиля МAN с прицепом, не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание автомобиля, перевозившего топливо в цистерне. В результате происшествия произошел разлив горючего, которое мгновенно вспыхнуло", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время борьбы с пожаром, спасателям, которые оперативно прибыли на место, удалось найти и вынести из огня водителя, который получил тяжелые ожоги всего тела.

"Пострадавший был срочно госпитализирован в Каменскую ЦРБ. Спасти жизнь 25-летнего мужчины не удалось, через 2 часа от полученных повреждений он скончался", - сообщили чрезвычайники.

Как сообщалось ранее в УНН, в Черкасской области в результате ДТП пострадали шесть человек, среди них трое детей.