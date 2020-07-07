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МИД возобновляет работу дипломатических учреждений Украины за рубежом

МИД возобновляет работу дипломатических учреждений Украины за рубежом

КИЕВ. 7 июля. УНН. Министерство иностранных дел возобновляет работу дипломатических учреждений Украины за рубежом. Об этом во время онлайн-брифинга сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Мы возобновляем работу иностранных дипломатических учреждений, посольств и консульств Украины за рубежом. На сегодня полностью или частично восстановлено консульский прием в 105 посольствах и консульствах. Всего их 116", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что работа дипучреждений была приостановлена в связи с распространением пандемии COVID-19.

"11 дипломатических учреждений, которые не возобновили работу, находятся в странах, где пандемическая ситуация особенно сложная", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, Кулеба назвал 7 категорий граждан, которые могут въезжать в ЕС, несмотря на запреты.

Источник: УНН
Теги: МИД, Коронавирус, карантин, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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