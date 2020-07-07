Путешествия во время пандемии: МИД назвал топ стран, которые интересуют украинцев

КИЕВ. 7 июля. УНН. В топ-3 стран, которые интересуют украинцев с точки зрения путешествий, входят Венгрия, Турция и Франция. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНН.

"Я могу сегодня назвать топ-3 стран, которые чаще всего украинцы проверяют на карте (интерактивная карта путешествий во время COVID-19 - ред.). Мы делаем из этого вывод, что это топ-страны, которые интересуют украинцев с точки зрения путешествий. Страна номер один - это Венгрия", - сказал Кулеба.

Он отметил, что связывает это с тем, что согласно договоренностям с венгерским коллегой Петером Сийярто, через Венгрию действует эффективный транзит для украинских граждан, поэтому, "очевидно, украинцы изучают возможность въезда в ЕС автомобилем".

"Вторая страна - это Турция. Тоже понятно, она пользуется большой популярностью среди украинских туристов... Третья страна - это Франция. Топ-3 стран, которые больше всего пользуются вниманием наших соотечественников на карте, которую запустило МИД - это Венгрия, Турция и Франция. Далее следуют другие страны, среди них - Польша, Сербия, Германия, Россия, Испания, Греция, Италия, Хорватия, Румыния, Египет, Беларусь", - добавил министр.

Он уточнил, что это обобщенная информация за 2 недели работы ресурса.

Напомним, МИД после инцидента в Афинах дал рекомендации украинцам для путешествий.