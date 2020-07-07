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Кремль в действии: в МИД отреагировали на задержания в оккупированном Крыму

Кремль в действии: в МИД отреагировали на задержания в оккупированном Крыму

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Министерстве иностранных дел не исключают, что 6 задержанным в оккупированном Крыму может угрожать обвинение в терроризме. Об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова написала в своем Twitter, передает УНН.

"Кремль в действии. Российская оккупационная власть в Крыму проводит обыски в семьях крымских татар. 6 уже задержаны ФСБ в Симферополе. Им может грозить обвинение по пресловутой статье 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (терроризм)", - написала она.

Напомним, по данным "Крымской солидарности", в ходе обысков, которые в оккупированном Крыму проходят с 4:00 утра 7 июля, задержали 6 человек. Также сообщалось, что обыски во вторник в оккупированном Крыму проводят в "деле Хизб ут-Тахрир".

Источник: УНН
Теги: МИД, Крым, обыск
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