Медучреждениям заплатили около 180 млн гривен за предоставление помощи новорожденным — НСЗУ

КИЕВ. 7 июля. УНН. В апреле-мае 2020 года медицинским учреждениям за оказание помощи новорожденным Национальная служба здоровья Украины заплатила около 180 млн гривен. Об этом во время брифинга во вторник сообщила глава Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан, передает корреспондент УНН.

"НСЗУ законтрактовала 121 медицинское учреждение на предоставление неонатальной помощи новорожденным, среди них 21 перинатальный центр, 3 центра матери и ребенка, 24 родильных, 23 областные детские больницы. За оказание помощи новорожденным в апреле-мае НСЗУ заплатила медицинским учреждениям почти 180 млн гривен, 5 тысяч младенцев получили медицинскую помощь в этих заведениях за 2 места, из них 417 детей, родившихся весом менее 1,5 кг. Помощь младенцам в сложных неонатальных случаях является бесплатной для семей, в которых родились такие дети", - отметила она.

Напомним, за два месяца Национальная служба здоровья Украины выплатила более 1,6 млрд гривен за предоставление медицинским учреждениям помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него.