"Эпикур" сообщил торговым сетям о борьбе с коронавирусом

КИЕВ. 7 июля. УНН. Торговые сети получили от "Эпикура" - птицефабрики, где три месяца бурлит коронавирус и зафиксировано 57 случаев COVID-19 в коллективе, информацию о принятых мерах борьбы с недугом, сообщает УНН.

"Эпикур" сообщил, что отправляет на самоизоляцию всех больных сотрудников и следит за соблюдением работниками птицефабрики санитарных норм, как на работе, так и вне ее.

Кроме того, сами супермаркеты сообщили, что придерживаются строгих правил приема продуктов, в частности курятины "Эпикур".

"На период эпидемиологической ситуации разработаны и внедрены эффективные профилактические меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защиты персонала и продукции", - рассказали в торговой сети "АТБ-маркет".

В то же время Novus заявил, что вся мясная продукция принимается в присутствии государственного ветеринарного врача.

"Периодически отбирается товар для проведения бактериологических анализов", - рассказали в Novus, добавляя, что все мясо, которое продается в сети супермаркетов, сертифицированное международным сертификатом качества ISO. Рабочие поверхности супермаркетов Novus регулярно дезинфицируются, а сотрудники - проходят температурный скрининг.

О первых случаях коронавируса Владимир-Волынская птицефабрика сообщила торговые сети после майских праздников, указывая о трех больных COVID-19, которые, по данным компании, обнаружили симптомы вне работы и в коллектив уже не выходили. В то же время, данные санитарного врача Волыни указывают на то, что коронавирус на птицефабрике распространялся неконтролируемо быстро. В июне инфицированных сотрудников уже насчитывалось 57.

Сначала "Эпикур" пытался скрыть вспышку от СМИ, и делал вид, будто не обладает такой информацией. И только в июне признал болезнь. Однако проводить ИФА-тесты сотрудникам отказался.