Эсминец ВМС США Porter завершил патрулирование в Черном море

КИЕВ. 7 июля. УНН. Ракетный эсминец класса Arleigh Burke Porter ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное. Об этом сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США в Twitter, передает УНН.

"USS Porter начинает переход на юг из Черного моря в Средиземное море после завершения морского патрулирования в поддержку союзников и партнеров по НАТО на Черном море", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июня эсминец начал переход в Черное море для проведения учений с союзниками по НАТО и партнерами альянса в регионе.



Этот заход стал третьим заходом корабля ВМС США в Черное море в 2020 году.

BREAKING:#USSPorter begins southbound transit from the #BlackSea to the #MediterraneanSea after completing maritime patrols in support of @NATO allies and partners in the Black Sea! #PowerForPeace pic.twitter.com/IxKTQ0YlXq