В этом году столичные школы ожидают около 32 тысяч первоклассников — КГГА

КИЕВ. 7 июля. УНН. В этом году школы Киева ожидают около 32 тысяч первоклассников. Всего в школах столицы осталось более 3 тысяч свободных мест. Об этом заявил и. о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, 1 июля в школах Киева завершился прием документов в первые классы. Как указано, почти 99% семей уже определились с конкретным местом обучения своего ребенка. Треть из них воспользовалась гарантированным правом первоочередного зачисления.

"В этом году столичные школы ожидают почти 32 тысячи первоклассников. После первого этапа зачисления в каждой третьей школе Киева остались свободные места, всего - более 3 тысяч. Родители могут ознакомиться с информацией о наличии таких мест на сайтах школ. Как в прошлом, так и в этом году право на гарантированное зачисление имели дети из семей, проживающих на территории обслуживания школы, имеют старших братьев/сестер - учеников выбранного заведения или же являются выпускниками дошкольных подразделений учреждений общего среднего образования или являются ребенком работника выбранной школы", – сообщил Мондриевский.

При этом, 9 июля будет проходить процедура жеребьевки "по праву выбора" в учебных заведениях. После этого этапа школы снова опубликуют количество имеющихся мест и продолжат прием документов в первые классы.

Напомним, в Министерстве образования и науки опровергли информацию, что с 1 сентября 2020 года ученики переходят на дистанционную форму обучения.