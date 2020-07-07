В США обеспокоены сообщениями о задержании крымских татар в оккупированном Крыму

КИЕВ. 7 июля. УНН. Посольство США в Украине глубоко обеспокоено сообщениями об обысках и задержании крымских татар сотрудниками ФСБ утром во вторник на территории оккупированного Крыма. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter, передает УНН.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями об обысках и задержании крымских татар сегодня утром. Россия не имеет права преследовать и задерживать украинцев на украинской земле. Россия должна освободить всех украинских политических заключенных. Крым - это Украина", - отметили дипломаты.

Как сообщалось в УНН, с 4:00 утра вторника на территории оккупированного Крыма в домах крымских татар проводили обыски российские силовики.

По данным "Крымской солидарности", в ходе обысков задержали 6 человек. Также сообщалось, что обыски во вторник в оккупированном Крыму проводят по "делу Хизб ут-Тахрир".

В Министерстве иностранных дел Украины не исключают, что 6 задержанным в оккупированном Крыму может угрожать обвинение в терроризме.