ЕС предоставляет 11,5 млн евро на поддержку реформы государственного управления в Украине

КИЕВ. 7 июля. УНН. Европейский союз передает 11,5 млн евро на поддержку реформы государственного управления в Украине. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине, передает УНН.

"ЕС поддерживает реформу государственного управления в Украине очередной прямой выплатой в более 11,5 млн евро в условиях текущего кризиса, вызванного COVID-19", - сообщили в представительстве.

По словам главы представительства ЕС в Украине, посла Матти Маасикаса, сейчас как никогда важно обеспечить соблюдение основных принципов публичного управления, подотчетности и прозрачности для укрепления доверия граждан и бизнеса к государственным институтам.

Напомним, 1 июля Кабинет министров одобрил проекты трех соглашений, которые позволят Украине получить помощь от Европейского Союза объемом 105 миллионов евро.