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Новости: Криминал и ЧП
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В Черновцах избили и похитили человека: введена спецоперация

В Черновцах избили и похитили человека: введена спецоперация

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Черновцах неизвестные избили мужчину и силой затащили в машину. Сейчас на территории города и нескольких районов области введена специальная полицейская операция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

"Сегодня, 7 июля, в 10:00 на спецлинию "102" позвонил буковинец и рассказал, что на улице Сечевых Стрельцов в Черновцах трое неизвестных избили мужчину. Затем нападавшие силой затащили потерпевшего в багажник автомобиля "ВАЗ 2106" светлого цвета и поехали в направлении села Магала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ситуационного отдела областного управления Нацполиции направили на место происшествия следственно-оперативную группу Черновицкого отдела полиции и ориентировали все наряды на розыск указанного в сообщении автомобиля.

На территории Черновцов, а также Глубоцкого и Новоселицкого районов введена специальная полицейская операция.

Напомним, в Кривом Роге средь бела дня трое мужчин затолкали 32-летнего криворожца в автомобиль, после чего уехали.

Источник: УНН
Теги: похищение, Черновцы и Черновицкая область
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