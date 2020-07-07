Румыны, немцы и белорусы оказались самыми большими ценителями украинских вин

КИЕВ. 7 июля. УНН. За четыре месяца этого года Украина экспортировала вина на 4,8 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Больше всего украинского вина купили румыны (на 805 тыс. долл.), немцы (463 тыс. долл.) и белорусы (462 тыс. долл.). НЕ мало украинского вина приобрел Казахстан (на 295 тыс. долл.), Нигерия (213 тыс. долл.) и Испания (177 тыс. долл.).

Польша купила у Украины вина на 144 тыс. долл.

Также сообщается, что за год Украина значительно нарастила экспорт вин - на 69,7%.

Как писал УНН, на отечественном рынке алкогольной продукции недавно презентовали новые винные напитки. В частности, клубничное Fragolino и Caprizo (имеет голубой цвет).

Напомним, что с начала года украинцы выпили вина уже на 2 млрд грн. А к наиболее популярным отечественным брендам этого напитка относятся: "Koktebel", "Коблево", "Шабо", "Inkerman" и "Mikado".