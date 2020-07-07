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Германия стала лидером по показателям импорта украинского игристого вина

Германия стала лидером по показателям импорта украинского игристого вина

КИЕВ. 7 июля. УНН. За год Украина нарастила экспорт игристых вин на 33,2%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Больше всего украинских игристых вин приобрела Германия - на 461 тыс. долларов.

Много игристых вин Украина поставила Казахстану (на 133 тыс. долларов) и Нигерии (на 111 тыс. долларов).

Также, в этом году украинские игристые вина покупали словаки (37 тыс. долларов), поляки (19,4 тыс. долларов), китайцы (19,5 тыс. долларов), австралийцы (1,5 тыс. долларов).

В то же время, импорт игристых вин Украины за год вырос на 38%.

Как сообщалось в УНН, игристые вина сегодня в тренде среди отечественных потребителей. С начала года украинцы купили шампанского уже на 1 млрд грн.

Напомним, в Украине презентовали новую серию винных газированных напитков, в состав которой вошли Sangria, Fragolino и Spritz. Представил новинку известный отечественный бренд Koktebel.

Источник: УНН
Теги: Германия, алкоголь, вино
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