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Обыски в оккупированном Крыму: ФСБ задержала мужчину с инвалидностью

Обыски в оккупированном Крыму: ФСБ задержала мужчину с инвалидностью

КИЕВ. 7 июля. УНН. Среди задержанных сегодня утром во время незаконного обыска российских силовиков в оккупированном Крыму - инвалид первой группы. Об этом в Twitter сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН.

"ФСБ сегодня незаконно задержало в украинском Крыму шестерых граждан Украины. Один из них - Александр Сизиков, незрячий, инвалид 1 группы, мусульманин, который участвовал в митингах против репрессий оккупационных властей на религиозной почве", - написала Джапарова.

Как сообщалось в УНН, с 4:00 утра вторника на территории оккупированного Крыма в домах крымских татар проводили обыски российские силовики.

По данным "Крымской солидарности", в ходе обысков задержали 6 человек. Также сообщалось, что обыски во вторник в оккупированном Крыму проводят по "делу Хизб ут-Тахрир".

В Министерстве иностранных дел Украины не исключают, что 6 задержанным в оккупированном Крыму могут угрожать обвинения в терроризме.

Также сообщалось, что США обеспокоены сообщениями о задержании крымских татар в оккупированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Крым, обыск, оккупация, крымские татары, задержание, аннексия, аннексия Крыма
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