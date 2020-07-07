В ФСБ заявили о задержании в оккупированном Крыму троих "главарей Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 7 июля. УНН. ФСБ России задержала в оккупированном Крыму трех "главарей" и четырех участников запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудниками ФСБ во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", задержаны три главаря и четверо рядовых активных участников", - сообщили в ФСБ.

По данным российской спецслужбы, задержанные "с применением мер конспирации в ходе собраний распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман".

Как сообщает агентство, в отношении незаконно задержанных "возбуждены уголовные дела".

Напомним, с 4:00 утра вторника на территории оккупированного Крыма в домах крымских татар проводили обыски российские силовики.

По данным общественного движения "Крымская солидарность", в ходе обысков задержали 6 человек.

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Также сообщалось, что обыски во вторник в оккупированном Крыму проводят по "делу Хизб ут-Тахрир".

В Министерстве иностранных дел Украины не исключают, что 6 задержанным в оккупированном Крыму может угрожать обвинение в терроризме.

Тем временем, украинские правоохранители начали уголовное производство по факту проведения незаконных обысков в четырех районах оккупированного Крыма.