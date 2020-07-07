На Закарпатье пограничника уличили в "крышевании" контрабанды сигарет в ЕС

КИЕВ. 7 июля. УНН. На Закарпатье Служба безопасности Украины разоблачила чиновника пограничной службы на содействии нелегальной переправке подакцизных табачных изделий в Евросоюз. Об этом сообщили УНН в пресс-службе УСБУ в Закарпатской области.

"По предварительной версии следствия, механизм незаконного обогащения наладил начальник отделения Мукачевского пограничного отряда. За различные суммы взяток он "помогал" местным контрабандистам перемещать сигареты за границу вне установленных пунктов пропуска и заблаговременно предупреждал их о приближении рейдов. Нелегальный трансфер более 25 000 пачек табачной продукции пограничник оценил в 2000 долларов США. Задержали злоумышленника в городе Виноградов в соответствии со ст .208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения части взятки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других должностных лиц пограничного отряда, возможно причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в Ровенской области полицейском сообщили о подозрении из-за вымогательства и получения взятки от лица, занимающегося незаконной добычей янтаря.