Суркис задекларировал самый дорогой автомобиль среди нардепов

КИЕВ. 7 июля. УНН. Самый дорогой автомобиль среди депутатов Верховной Рады IX созыва задекларировал представитель фракции "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Григорий Суркис. Об этом свидетельствуют данные анализа деклараций народных депутатов, передает УНН со ссылкой на The Page.

Речь идет о Mercedes-Benz Maybach S650 2018 выпуска, который Суркис купил в 2019 году. Нардеп отметил, что приобрел автомобиль за 18 млн 143 тыс. 804 гривен (более 665 тыс. долларов по нынешнему курсу).

Среди нардепов-владельцев дорогих автомобилей выделяется также член депутатской группы "За будущее" Степан Ивахив. У него в декларации, среди прочего, указан Rolls-Royce Cullinan 2019 года выпуска.

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"Ивахив не сообщил цену, по которой купил автомобиль, но на рынке он стоит от 8 до 11 млн гривен (300-400 тыс. долларов)", - пишет издание.

Отметим, что по информации "Наші гроші", осенью 2018 года ООО "Футбольный клуб "Динамо" Киев" завезло в Украину три автомобиля Mercedes-Benz общей стоимостью 1,58 млн долларов.

Кроме этого, от немецкой компании "R-Company GmbH" ФК также получил два бронированных S650 Maybach Guard, которые к растаможиванию стоили 693 тыс. долларов и 680 тыс. долларов соответственно.

Напомним, в конца 2017 года года следователи прокуратуры Киева начали расследование по факту покупки ФК "Динамо Киев" двух автомобилей марки Mercedes-Benz, ML 500 4 MATIC.

По данным следствия, стоимость последних была значительно занижена при таможенном оформлении с целью уклонения от уплаты налогов.

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Добавим, что руководство ФК в уклонении от уплаты налогов сегодня подозревает ГБР. Уголовное производство по этому факту расследуется с сентября прошлого года.

По данным следствия, должностные лица ООО "ФК "Динамо" Киев" "обеспечили избежание обществом уплаты налогов в особо крупных размерах, путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании".