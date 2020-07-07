Степанов: все, кто умер за сутки от последствий COVID-19, были в зоне риска

КИЕВ. 7 июля. УНН. Все, кто умер за сутки 6 июля от последствий COVID-19, имели серьезные сопутствующие заболевания и были в зоне риска. Об этом сообщил Президенту Владимиру Зеленскому министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном селекторном совещании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении количества людей, у которых фиксируется пневмония, и подчеркнул, что все, кто умер в эти сутки (6 июля - ред.) от последствий COVID-19 – а это 21 человек, - имели серьезные сопутствующие заболевания и были в зоне риска", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что, по словам Степанова, Минздрав разберется с ситуацией, сложившейся в Харьковской областной клинической инфекционной больнице, которая стала центром социального напряжения из-за нехватки мест для больных COVID-19 и нехватку врачей.

Как сообщал УНН, по состоянию на утро 7 июля в Украине 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальных, 22 193 пациента выздоровели. За сутки зафиксировали 564 новых случая.