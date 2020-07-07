Зеленский назначил более 30 судей

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил в местных общих судах на должности 32 судей. Соответствующий указ №268/2020 от 7 июля обнародован на сайте Президента, передает УНН.

Так, Зеленский назначил судей в городские и районные суды Винницкой (2), Волынской (1), Днепропетровской (4), Житомирской (4), Закарпатской (1), Запорожской (4), Ивано-Франковской (3), Львовской (2), Одесской (3), Полтавской (2), Сумской (2), Харьковской (4) областей.

С поименным перечнем назначенных судей можно ознакомиться в тексте указа №268/2020.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский назначил около 40 судей.