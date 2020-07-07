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Новости: Криминал и ЧП
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В Польше подожгли хостел, где жили украинцы

В Польше подожгли хостел, где жили украинцы

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Польше, в городе Погожице вблизи Хшанува, двое поляков подозреваются в поджоге хостела, где жили украинцы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на польское Radio Kraków.

"Сейчас ни полиция, ни прокуратура не хотят предоставлять подробности. Задержанные - двое жителей хостела. Они поляки. На пожаре в воскресенье работал эксперт полиции. Полиция также допрашивает жителей хостела. Когда вспыхнул пожар, в здании было 12 человек. Поскольку некоторые - украинцы, нужен эксперт-переводчик. На данный момент задержанным мужчинам обвинения не объявляли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что борьба с огнем продолжалась некоторое время главным образом из-за типа здания. Это был двухэтажный блок, покрытый листовым металлом.

"Материалы, используемые для утепления стен, тлели в течение многих часов. Пожарным пришлось демонтировать металлические части конструкции... Здание не будет пригодным для дальнейшего использования", - добавляется в сообщении.

Напомним, в воскресенье в Польше произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса. В результате пострадали, в частности, две гражданки Украины.

Источник: УНН
Теги: Польша, пожары
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