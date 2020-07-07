ВАКС назначил дело экс-нардепа Левуса к рассмотрению по существу

КИЕВ. 7 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу дело в отношении народного депутата VIII созыва Андрея Левуса, которого подозревают в получении незаконной компенсации за жилье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"По результатам подготовительного судебного заседания коллегия судей ВАКС назначила судебное заседание для рассмотрения по существу. Следующее судебное заседание состоится 9 сентября 2020 года в 17:00", - говорится в сообщении.

Так, по версии стороны обвинения экс-нардеп незаконно получил из государственного бюджета почти 544 тысячи гривен в качестве компенсации за наем номера в гостинице "Киев", несмотря на наличие у него квартиры в столице.

Напомним, досудебное расследование по делу о незаконной компенсации в 543 тыс. грн за аренду жилья народному депутату VIII созыва Андрею Левусу завершено.