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Зеленский внес в парламент законопроект, что поспособствует получению 136 млн евро на энергетику

Зеленский внес в парламент законопроект, что поспособствует получению 136 млн евро на энергетику

Владимир Зеленский

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №0051 "О ратификации Гарантийного соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Проект "Программа повышения надежности подстанций")". Соответствующий проект закона обнародован на сайте парламента, передает УНН.

Так, в пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан с целью создания правовых оснований для использования займа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для финансирования инвестиционного проекта "Программа повышения надежности подстанций" в сумме 136 млн евро.

Отмечается, что в рамках этого проекта предполагается осуществить реконструкцию 11-ти подстанций напряжением 330 кВ и одной подстанции напряжением 750 кВ Днепровской электроэнергетической системы с внедрением на подстанциях автоматизированных систем управления НЭК "Укрэнерго" технологическими процессами для достижения технического уровня возможности интеграции украинской энергосистемы с энергосистемой Европы и обеспечения целостности ОЭС Украины.

Гарантийное соглашение между Украиной и ЕИБ определяет обеспечение платежных обязательств по финансовой сделке (Программа повышения надежности подстанций) между ЕИБ и НЭК "Укрэнерго" государственной гарантией.

Ранее УНН писал, что Криклий обсудил с представителем ЕИБ развитие экологического общественного транспорта.

Источник: УНН
Теги: Украина, законопроект, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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