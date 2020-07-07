Денисова призвала мир встать на защиту задержанных крымских татар

КИЕВ. 7 июля. УНН. Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова призвала мир немедленно встать на защиту крымских татар, которых задержали на территории временно оккупированного Крыма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Омбудсмена Украины.

"Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова заявила, что количество незаконно удерживаемых оккупантом крымских татар может вырасти с 89 до 95, а также призвала международное сообщество присоединиться к процессу защиты и освобождения крымских татар", - говорится в сообщении.

Денисова напомнила, что сегодня задержали Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьянова, Сейрана Хайретдинова, Вадима Бектемирова и Александра Сизикова, который является лицом с инвалидностью по зрению.

"Всех их могут незаконно заключить и пытать в тюрьмах, как и 89 других представителей крымскотатарского народа", - сообщила Денисова.

Уполномоченный уточнила, что подобные провокации РФ устраивает каждый раз, когда Украина ставит вопрос о деоккупации украинского Крыма и освобождения украинских политзаключенных на всех международных площадках.

"Обыски и задержания, которые состоялись рано утром в квартирах граждан Украины, противоречат всем международным правилам и являются прямым нарушением статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на свободу и личную неприкосновенность и статьи 8 Конвенции - право на уважение частной и семейной жизни", - заявила Денисова.

Омбудсман подчеркнула, что задержание шестерых крымских татар на территории временно оккупированного Крыма не может оставаться без внимания международных правозащитных институтов и мировых лидеров.

"Без согласованных действий Украины и международных партнеров - из задержанных сегодня граждан Украины в очередной раз сделают "преступников" по сфабрикованным делам. Призываю представителей международных гуманитарных миссий, правозащитных организаций применить все возможные рычаги влияния на страну-агрессора, чтобы прекратить репрессии в отношении коренного населения и заставить выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года относительно территориальной целостности Украины", - отметила Денисова.

Напомним, в МИД назвали имена незаконно задержанных украинцев в оккупированном Крыму и выразили протест.

Как сообщал УНН, с 4:00 утра вторника на территории оккупированного Крыма в домах крымских татар проводили обыски российские силовики.

Также сегодня правоохранители начали уголовное производство по факту проведения незаконных обысков в четырех районах оккупированного Крыма.