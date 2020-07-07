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В оккупированном Крыму в целом задержали семерых крымских татар - Омбудсмен

В оккупированном Крыму в целом задержали семерых крымских татар - Омбудсмен

КИЕВ. 7 июля. УНН. Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские силовики задержали семерых крымских татар на территории временно оккупированного Крыма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Омбудсмана Украины.

"... подтвердилась информация о седьмом задержанном крымском татарине на территории временно оккупированного Крыма в Алуште - Зекирья Муратова. Также в розыск объявлен Дилявер Меметов, которого в мае этого года задерживали при попытке пересечения административной черты с Автономной Республикой Крым, которого впоследствии отпустили. Тогда оккупанты пытались незаконно отобрать у крымского татарина отпечатки пальцев", - заявила Денисова.

По ее словам, во время обысков всем задержанным подбросили в помещения запрещенную оккупационными властями литературу.

"О спланированной акции ФСБшников говорит то, что такую литературу подбросили в том числе Александру Сизикову, который в 2009 году полностью потерял зрение. Кроме того, у задержанного Исмета Ибрагимова хронические проблемы со здоровьем, он нуждается в ежедневном приеме необходимых лекарств. Проблемы со здоровьем также у Сейрана Хайрединова - у него астма", - отметила Денисова.

Уполномоченный также сообщила, что крымским татарам будут инкриминировать часть первую и вторую статьи 205 "террористический акт" Уголовного кодекса Российской Федерации.

"Меры пресечения незаконно задержанным гражданам Украины будут избирать завтра", - отметила Денисова.

Как сообщалось в УНН, с 4:00 утра 7 июля на территории оккупированного Крыма в домах крымских татар проводили обыски российские силовики. Сообщалось о 6 задержанных.

Украинские правоохранители начали уголовное производство по факту проведения незаконных обысков в четырех районах оккупированного Крыма.

Источник: УНН
Теги: Крым, обыск, омбудсмен, Людмила Денисова

В тексте упоминаются

Денисова Людмила
Денисова Людмила
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