КСУ продолжит рассмотрение дела о конституционности закона о языке 9 июля

КИЕВ. 7 июля. УНН. Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение дела о конституционности Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 9 июля 2020 года, передает корреспондент УНН.

"У нас еще будет одно заседание ... Я хочу заметить, чтобы все с пониманием к этому отнеслись: и кто выступал, и кто еще не смог предоставить объяснения суду. Впереди еще стадия вопросов, заключительные выступления, а статья 71 и 72 Закона Украины о Конституционном суде обязывает приглашенных явиться в суд. Это где-то будет час нашего труда, чтобы мы продуктивно завершили. Поэтому, это будет происходить 9 (июля - ред.), так, как запланировано ранее, в 10:30. Я прошу всех явиться, чтобы не сорвать заседание и мы завершим, чтобы дать возможность суду выйти в закрытую часть заседания и поработать там над принятием решения", - сказал Александр Тупицкий.

Он отметил, что дело важное и будет обсуждаться в обществе.

Напомним, сегодня КСУ начал рассмотрение дела о конституционности закона о языке.

При рассмотрении представитель Президента в КСУ Украины Федор Вениславский заявил, что закон о языке касается именно украинского, а не других языков.