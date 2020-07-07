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Новости: Криминал и ЧП
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В Донецкой области арестовали несовершеннолетнего, который избил и поджег бездомного

В Донецкой области арестовали несовершеннолетнего, который избил и поджег бездомного

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Донецкой области суд отправил под стражу 15-летнего юношу, который в нетрезвом состоянии избил и поджег бездомного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"... суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток местному жителю, который обоснованно подозревается в покушении на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью (ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 30 июня 2020 года, около 22:00, 15-летний юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории одного из детских садов города Мариуполя, вступил в словесную ссору с местным жителем.

В ходе конфликта, парень разозлился и нанес удары руками и ногами по телу потерпевшего. От полученных повреждений потерпевший упал и не подавал признаки жизни. Решив, что человек умер, парень поджег на нем одежду и с места преступления скрылся.

Пострадавшего с многочисленными тяжелыми травмами доставлено в городскую больницу, где он до сих пор находится в коме.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Мариуполе ради развлечения нетрезвый школьник избил бездомного, а затем поджег на нем одежду и пошел домой. В течение суток оперативники задержали подозреваемого.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, аресты, несовершеннолетние
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