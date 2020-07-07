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Лесные пожары в Луганской области: спасатели эвакуируют жителей двух поселков

Лесные пожары в Луганской области: спасатели эвакуируют жителей двух поселков

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КИЕВ. 7 июля. УНН. В Луганской области начали эвакуацию жителей поселков Вовче и Смоляниновое из-за лесного пожара, который приблизился к населенным пунктам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

Так, спасатели оказывают помощь лесничеству в ликвидации лесного пожара в Новоайдарском районе.

"Сейчас продолжается ликвидация. В связи с порывистым ветром в послеобеденное время возникло еще несколько очагов лесных пожаров (верховых), которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Вовче и Смоляниновое Новоайдарского района. Происходит эвакуация жителей этих населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте чрезвычайного происшествия работают 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

Также на помощь им прибыли спасатели из Донецкой области в количестве 71 работника личного состава и 11 единиц пожарной техники. Вскоре к ликвидации этой масштабной пожара присоединятся также харьковские и полтавские спасатели.

"Работы по локализации и ликвидации пожара продолжаются", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га.

Источник: УНН
Теги: Украина, эвакуация, пожары, Луганск и Луганская область
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