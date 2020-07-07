Коломойского лишили возможности поставлять российский уголь на "Центрэнерго"

КИЕВ. 7 июля. УНН. Государственная компания "Центрэнерго" не только изменила "понятных" Игорю Коломойскому менеджеров, но и вынуждена будет отказаться от использования российского угля в пользу украинского. Такой результат Кабмина за последние несколько месяцев, сообщает УНН.

Ранее журналисты проекта Bihus.info сообщали о сомнительных схемах на "Центрэнерго" по поставкам туда российского угля от компаний с орбиты Игоря Коломойского. С июля 19-го по апрель 20-го они продали госкомпании 1,5 млн тонн угля - в основном из РФ, или примерно четверть от годовой потребности "Центрэнерго".

Журналисты уточняют, что к лету 2019 года эти компании не занимались углем. Но с приходом "понятного" Коломойскому менеджмента Центрэнерго, они активно начали туда поставки. При этом уголь поставлялся из карьеров РФ таких владельцев, как Искандер Махмудов (№16 в списке Forbes.ru), Андрей Бокарев (№56), Константин Струков (№50), Михаил Федяев, (№177), Владимир Гридин (№181), Руслан Ростовцев, который по версии американского Forbes реэкспортировал угля с оккупированного Донбасса. Совокупный заработок на схеме мог составлять около 300 млн гривен.

И пока "Центрэнерго" активно закупало российский уголь и газ для своих ТЭС, украинские шахты были вынуждены пойти в простой, накапливая долги. Собственно, по этой причине многие шахтеры с прошлой недели бастуют под окнами Кабмина и Офиса Президента в столице.

В конце мая Фонд госимущества сообщил о смене руководства в подконтрольной компании "Центрэнерго". Вместо "понятного" Владимира Потапенко (которого считают человеком Коломойского) на эту должность был назначен Александр Корчинский.

Параллельно Минэнерго инициировало, а Кабмин поддержал приоритет использования украинского угля на "Центрэнерго", что автоматически закрывало коридор для российского угля.

Таким образом, на сегодняшний день Коломойский частично потерял контроль над "Центрэнерго" (СМИ указывают на то, что некоторые из его людей все же в руководстве "Ценренерго" остались). Кроме того, Кабмин перекрыл коридор поставок туда российского угля и призывает "Центрэнерго" выполнять это распоряжение.

Однако появилась еще одна угроза украинским шахтерам.

"Слуга народа" Андрей Жупанин подал законопроект (№3657-1), который восстанавливает импорт российской электроэнергии в Украину. Эту схему также связывают с Игорем Коломойским. Этот импорт э/э из России и Беларуси по двусторонним договорам стал возможным осенью 2019 года - после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили "правками Геруса" (Андрей Герус - глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг), который был их инициатором. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским.

Кабмин же в свою очередь подал свой законопроект (№3657), которым запрещается импортировать электроэнергию из РФ и Белоруссии.