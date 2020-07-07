В Винницкой области разоблачили преступную группу в изготовлении детского порно

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Винницкой области полиция разоблачила преступную группу, которая подозревается в изготовлении и распространении детской порнопродукции под видом детского модельного агентства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

"По предварительной информации следствия, 35-летний гражданин Австрии и его 22-летняя жена в частном доме в Винницком районе под видом модельного агентства обустроили детскую студию, где осуществляли фото-, видеосъемку полуобнаженных молодых ребят, после чего продавали изготовленные материалы на закрытых сайтах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что злоумышленники без согласия родителей проводили фото-, видеосъемку детей и выкладывали на закрытых сайтах в виртуальном хранилище и продавали преимущественно иностранцам за криптовалюту, которую в дальнейшем конвертировали в гривну.

"По заключению искусствоведческой экспертизы, проведенной специалистами Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, отснятые фото и видеоматериалы имеют признаки детской порнографии", - отмечается в сообщении.

Также во время проведения санкционированных обысков следователи изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства. Обыски по месту жительства подозреваемых продолжаются.

"Следственным управлением областного главка полиции начато уголовное производство по ч.5 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Напомним, в Днепропетровской области группу лиц задержали за сбыт детского порно.