Украина потеряла позиции в рейтинге паспортов на фоне пандемии

КИЕВ. 7 июля. УНН. Сегодня, 7 июля компания Henley & Partners обновила Индекс паспортов, анализирующий визовые правила 200 государств по результатам второго квартала текущего года и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Украина за год опустилась на одну позицию, заняв 44-е место, передает УНН.

Так, в настоящее время Япония удерживает первое место в Индексе паспортов. Граждане страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 направление света, на две страны больше, чем год назад.

Сингапур остается на 2-м месте с показателем 190 стран. Южная Корея и Германия занимают 3-е место (189 направлений).

Украина в рейтинге занимает 44-ю строчку, разделив ее с Никарагуа и Венесуэлой. Реальная позиция украинского паспорта временно изменилась в связи с ограничениями ЕС - паспорт Украины потерял безвизовый доступ в 27 стран ЕС как минимум до 15 июля 2020 года, хотя официально безвизовыми для Украинской остаются 129 стран.

В то же время граждане Грузии, которые получили безвизовый доступ в шенгенскую зону в 2017 году, могут въезжать на территорию ЕС с 1 июля 2020 года, поэтому позиции не потеряли. Позиция российского паспорта, которая занимает 5-е место, не изменилась ни формально, ни в связи с ограничениями ЕС.





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