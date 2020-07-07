Украина потеряла экспорт электроэнергии, но хочет возобновить импорт из РФ

КИЕВ. 7 июля. УНН. Во втором квартале 2020 года экспорт электроэнергии Украины просел в 4,8 раза. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН.

“Всего за второй квартал 2020 года экспорт электроэнергии составил 465 млн кВт-ч. Это в 4,8 раза меньше, чем за I квартал 2020 года (2 211 100 000 кВт·ч). Больше всего за этот период экспортировано в Польшу — 314 800 000 кВт·ч ”, - информируют в ведомстве.

В то же время импорт электроэнергии в Украину составил 202 600 000 кВт-ч, что в 7,7 раза меньше, чем в I квартале 2020 года.

“Импорт электроэнергии в Украине в июне 2020 года составил 18900000 кВт-ч, что в 1,8 раза меньше, чем в мае 2020 года. При этом, импорт электроэнергии в торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, в июне не осуществлялся”, — говорят в Укрэнерго.

Приостановка импорта электроэнергии из РФ и Беларуси состоялось в связи с пандемией, карантином и как следствие, сокращением потребления. Но несмотря существующий профицит производства электроэнергии в Украине, “слуга народа” Андрей Жупанин предложил возобновить импорт российской электроэнергии. Соответствующий законопроект № 3657-1 он подал в качестве альтернативы правительственному, который предлагает этот импорт запретить.

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Схему с импортом российской электроэнергии в Украине связывают с Игорем Коломойским. Этот импорт э/э из России и Беларуси по двусторонним договорам стал возможным осенью 2019 года — после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили “правками Геруса” (Андрей Герус — глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг), который был их инициатором. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания “Юнайтед Энерджи”, связанная с Игорем Коломойским.

Напомним, Коломойского лишили возможности поставлять российский уголь на “Центрэнерго”.