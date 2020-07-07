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Зеленский сообщил НАПК, что совершил правонарушение

Зеленский сообщил НАПК, что совершил правонарушение

Владимир Зеленский

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

"В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов.

"Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", - отмечается в сообщении.

Также Владимир Зеленский отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, Зеленский заявлял, что готов заплатить штраф за нарушение карантина в Хмельницком.

Источник: УНН
Теги: Украина, декларация, НАПК, нарушение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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