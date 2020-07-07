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Самая большая женская натуральная грудь: в Киеве 9 июля зарегистрируют новый рекорд

Самая большая женская натуральная грудь: в Киеве 9 июля зарегистрируют новый рекорд

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Киеве 9 июля зафиксируют регистрацию рекорда “Самая большая женская натуральная грудь”. На этот раз рекорд зарегистрируют у Милы Кузнецовой, которая имеет 13-й размер груди. Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, передает УНН.

"Ну вот наконец рекорд, как бальзам на душу, мужской половине населения. 9 июля 2020 года в Киеве состоится регистрация рекорда "Самая большая женская натуральная грудь". В предыдущие годы в этой номинации уже было зарегистрировано три рекорда украинских красавиц. Сейчас представительница модельного бизнеса Мила Кузнецова, которая имеет 13-й размер груди, решила перехватить пальму первенства. Обязательным условием для претендентки на этот рекорд является прохождение медицинского обследования, которое должно показать натуральность груди", - написала Лана Ветрова.

Она отметила, что также во время мероприятия попытаются зафиксировать еще один интересный рекорд, о котором расскажут уже во время встречи.

Напомним, украинцы на карантине успели зарегистрировать 10 рекордов.

Источник: УНН
Теги: Украина, рекорд
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