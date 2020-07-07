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Более 105 тысяч людей сегодня сдали ВНО по английскому языку, 30 участников не допустили

Более 105 тысяч людей сегодня сдали ВНО по английскому языку, 30 участников не допустили

КИЕВ. 7 июля. УНН. Сегодня, 7 июля, в Украине было проведено ВНО по английскому языку. Его сдали более 105 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

"Участие в тестировании по английскому языку приняли 105 157 человек, что составляет 89,37% от общего количества зарегистрированных. 30 участников ВНО не было допущено к пунктам тестирования, 13 - из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний", - говорится в сообщении.

Соблюдение процедуры тестирования контролировали 42 общественных наблюдателя.

Стоит отметить, что явка в Киеве составила 89,01%. Самый высокий уровень явки зафиксировали в Киевской области - 92,79%, а самый низкий - в Донецкой области - 84,11% от общего количества зарегистрированных по области участников.

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания по английскому языку по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

Ранее УНН писал, что на ВНО по иностранным языкам не пришли почти 19% зарегистрированных абитуриентов.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВНО, английский язык
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