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Президент Бразилии заболел COVID-19

Президент Бразилии заболел COVID-19

Жаир Болсонару

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Бразилии Жаир Болсонару получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Globo.

"Президент Жаир Болсонару заявил во вторник, что его тест на COVID-19 позитивный", - говорится в сообщении.

Однако сейчас президент чувствует себя хорошо, отменил будущие поездки и принимает гидроксихлорохин и азитромицин. Перед этим он жаловался на температуру и пошел сдавать анализы в понедельник. Ему сделали рентген легких и не нашли на нем следов болезни. Сейчас Болсонару чувствует себя нормально, но ходит в маске.

Добавим, что в течение последних выходных Болсонару участвовал в нескольких событиях и был в близком контакте с послом США во время празднования 4 июля. На встрече с послом были также пятеро министров правительства Бразилии и сын президента. Сейчас у посла США нет симптомов, однако он также пройдет тестирование.

Болсонару также сообщил, что тест на коронавирус прошла его жена, однако не назвал результат.

Сейчас Бразилия вторая в мире страна по распространенности коронавируса. В ней насчитывается более полутора миллионов случаев заражения, более 65 тысяч заболевших скончались.

Ранее УНН писал, что президент Бразилии заявил о наличии у него симптомов COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Бразилия, Коронавирус, Президент
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