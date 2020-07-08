В "Европейской Солидарности" против возобновления импорта электроэнергии из России

КИЕВ. 8 июля. УНН. Фракция "Европейская Солидарность" не будет голосовать за возобновление импорта электроэнергии из РФ. Об этом в комментарии УНН рассказал член фракции, народный депутат Михаил Бондарь.

Отметим, что возобновить импорт российской электроэнергии в Украину предложил народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин.

Так, Жупанин подал в парламент законопроект №3657-1 как альтернативу правительственному.

Ведь правительственный законопроект прямо запрещает импортировать электроэнергию в Украину из РФ и Беларуси.

"Мы будем поддерживать правительственный законопроект, потому что мы против возобновления импорта электроэнергии из других стран, в том числе из РФ. Будем делать все возможное, чтобы Рада не проголосовала за альтернативный законопроект", - говорит Бондарь.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси по двусторонним договорам стал возможным осенью 2019 года - после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. Добавим, что в прессе их окрестили "правками Геруса" (Андрей Герус - председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг), который был их инициатором. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским.

Как осенью прошлого года, так и теперь депутаты "Европейской Солидарности" категорически против торговли со страной-агрессором, говорит Бондарь.

"Когда протянули поправку Геруса и разрешили импорт электроэнергии из РФ и Беларуси - сразу же разные депутаты нашей фракции стали вносить в ВР законопроекты. С целью "сбить" эту поправку и вернуть закон "О рынке электроэнергии" в предыдущей редакции. То же самое мы будем делать и теперь", - подчеркнул он.