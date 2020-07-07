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Лесные пожары в Луганской области: из Краматорска вылетело 2 пожарных самолета

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КИЕВ. 7 июля. УНН. К преодолению лесного пожара в Луганской области привлечены 2 пожарных самолета из Краматорска. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Привлечено приданные силы ГСЧС, НПУ, НГУ из соседних регионов. Вылетело 2 пожарных самолета из Краматорска ... Работает оперативный штаб", - написал Аваков.

Напомним, во время пожара на территории Новоайдарского района в Луганской области предварительно погибли пять человек, девять человек госпитализированы.

Как сообщалось, в Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар.

Источник: УНН
Теги: Арсен Аваков, пожары, Луганск и Луганская область
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