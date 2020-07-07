Массовый мор рыбы обнаружили в лимане в Николаевской области: воду отобрали для исследования

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Николаевской области зафиксировали массовый мор рыбы. Государственная экологическая инспекция взяла на исследование пробы воды, чтобы выяснять причины гибели. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Госэкоинспекция Андрей Малеваный, передает УНН.

"Вчера инспекторы ГЭИ, обследовав береговую полосу Днепровского лимана возле села Ивановка, что в Очаковском районе (Николаевской области - ред.), обнаружили массовую гибель рыбы. На участке, длиной 1000 метров и шириной 1 метр, на каждый квадратный метр зафиксировали по 40 мертвых бычков и по 10 экземпляров атерины. ГЭИ будет выяснять причины мора: уже взяты пробы воды, чтобы провести исследования в лаборатории", - написал Андрей Малеваный.

Напомним, ранее в Киевской области был зафиксирован массовый мор рыбы в реке Здвиж.