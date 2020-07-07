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Главу одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий задержали при получении взятки

Главу одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий задержали при получении взятки

КИЕВ. 7 июля. УНН. Главу одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий коммунального учреждения здравоохранения, который требовал у лица, страдающего хроническим заболеванием 1 000 долларов за присвоение соответствующей группы инвалидности, задержали во время получения части взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"Как сообщил руководитель местной прокуратуры Алексей Лесенко, в ходе досудебного расследования установлено, что глава одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий коммунального учреждения здравоохранения, будучи должностным лицом, требовал у лица, страдающего хроническим заболеванием, денежные средства в размере 1 000 долларов США за присвоение соответствующей группы инвалидности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что фигурант получил 600 долларов, после чего сообщил, что остальные денежные средства необходимо передать в обусловленный срок, и только после этого лицо, у которого он требовал неправомерную выгоду, будет иметь возможность получить соответствующие документы о присвоении инвалидности.

"Во время второго транша глава МСЭК задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Также Харьковская местная прокуратура № 5 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды за совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленного служебного положения, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).

Напомним, по делу о вымогательстве 250 тысяч долларов США за неразглашение подробностей смерти нардепа подозреваемый подполковник СБУ взят под стражу с альтернативой залога в почти 10 млн грн.

Источник: УНН
Теги: взятка, прокуратура, комиссия, Харьков и Харьковская область
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