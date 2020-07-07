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"Шахтер" получил нового специалиста в тренерский штаб Каштру

"Шахтер" получил нового специалиста в тренерский штаб Каштру

КИЕВ. 7 июля. УНН. Донецкий "Шахтер" объявил о сотрудничестве с молодым специалистом Педру Бриту, сообщает УНН со ссылкой на сайт "оранжево-черных".

В тренерском штабе "горняков" Педру Бриту заменит Фелипе Селиккая, который отбыл в лиссабонский "Спортинг", где ему предложили возглавить молодежную команду.

О сроках и условиях сделки с новым специалистом, который будет отвечать за физподготовку, информация отсутствует.

"С мистером Луишем Каштру познакомился в прошлом сезоне в "Витории Гимарайнш". Мы работали вместе с тренерским штабом один год, я был отчасти интегрирован в медицинский департамент. Конечно, за "Шахтером", по всем результатам следил, ведь знакомые мне люди работают здесь" , - отметил Бриту.

Как сообщал УНН, "Шахтер" в чемпионском ранге потерял очки в матче с "Зарей".

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, ФК "Шахтер"
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