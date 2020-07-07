Задержание куратора руководства "ДНР": в СБУ обнародовали записи телефонных разговоров боевиков

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Службе безопасности Украины сообщили подробности о задержании в Киеве участника создания "Разведывательного управления ДНР", а также обнародовали фрагменты записей телефонных разговоров задержанного, раскрывающих детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР", передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщили в СБУ, в Киеве задержан гражданин К., который в течение 2014-2020 годов осуществлял функции одного из "кураторов" руководителей так называемого "ДНР" по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ РФ).

"В частности, как внештатный представитель спецслужб РФ, он принимал активное участие в создании так называемого "Разведывательного управления ДНР" и других подразделений указанной террористической организации.

Задержанному гражданину Украины инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации). В ближайшее время ему будет вручено уведомление о подозрении", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, в распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров К., раскрывающих детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР".

"Фигуранты записей в своих разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других.

Также важная часть обнародованных записей - разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским (позывной "Хмурый") и Леонидом Харченко (позывной "Крот"), объявленных в международный розыск по делу рейса MH17, сбитого в июле 2014 года", - говорится в сообщении.