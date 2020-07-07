В Луганской области российский диверсант пытался взорвать резервуары с 3,5 тыс. тонн аммиака

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Луганской области диверсант-разведчик оккупационной администрации Российской Федерации пытался взорвать два резервуара с 3,5 тыс. тонн аммиака на территории ЧАО "Северодонецкое объединение АЗОТ". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

“Под процессуальным руководством прокуроров управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области следователями Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, по материалам сотрудников СБУ, вовлеченных в операции Объединенных сил, в ходе спецоперации 7 июля 2020 года предупреждено совершение диверсии и задержано диверсанта-разведчика оккупационной администрации Российской Федерации (ч. 3 ст. 15, ст. 113 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Так, следствием установлено, что гражданин Украины проходил военную службу в рядах так называемой “народной милиции ЛНР” и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ, от которых получил задание совершения диверсии на территории Луганской области.

Сообщается, что при выполнении поставленной спецслужбой задачи указанное лицо пересекло линию разграничения и прибыло в г. Северодонецк, где в условленном хранилище взяло заранее подготовленные средства поражения — две единицы РПГ-22.

“Диверсант планировал осуществить подрыв двух резервуаров с аммиаком на территории ЧАО ”Северодонецкое объединение АЗОТ“, отнесенных к химически опасным объектам 1 степени химической опасности. На момент совершения диверсии в емкостях хранилось 3,5 тыс. тонн аммиака”, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что по замыслу злоумышленника и его кураторов из ФСБ РФ, целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области.

“Благодаря слаженным действиям правоохранителей удалось вовремя задержать диверсанта, обезвредить взрывные устройства, предотвратить возможное попадание аммиака в атмосферу и массовое отравление населения”, — информирует прокуратура.

Также сейчас проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, в ГБР открыли дело по факту возможной диверсии из-за изъятия оборудования ПВО.