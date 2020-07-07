Ликвидация трех очагов лесных пожаров в Луганской области: спасателям помогают 500 полицейских

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Луганской области продолжается ликвидация лесных пожаров в трех ячейках. Также пожарным помогает более 500 полицейских. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Луганская область. Продолжается ликвидация лесных пожаров в 3 очагах: Капитаново, Осколоновка, Смоляниновое. Привлечены все подразделения МВД. Главное - сохранить жизнь людей. Пожарным помогают более 500 полицейских", - написал Аваков.

По его словам, задача полицейских: эвакуация, медицинская помощь, ликвидация последствий пожара.

Напомним, во время пожара на территории Новоайдарского района в Луганской области предварительно погибли пять человек.

Также в результате пожаров в Луганской области пострадали 20 домов, а в больницу было отправлено 21 местного жителя.

Как сообщалось, в Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар.