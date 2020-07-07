Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,17 -0,0085  EUR: 30,51 -0,1523 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Контрабандисты в этом году уже пытались перевезти через границу почти 400 единиц оружия
Контрабандисты в этом году уже пытались перевезти через границу почти 400 единиц оружия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
14295

Глава НАПК вручил два протокола Зеленскому

Глава НАПК вручил два протокола Зеленскому

Владимир Зеленский

КИЕВ. 7 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции вручило два протокола об административном нарушении Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Так, после вступления в должность Президента Украины Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов", - говорится в сообщении.

Таким образом, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Уведомления в реестр поступило.

"Итак, 7 июля Глава НАПК Александр Новиков составил и вручил Президенту два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КоАП). Соответствующие материалы будут переданы в суд", - отмечается в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Источник: УНН
Теги: Украина, НАПК, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.