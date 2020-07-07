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Лесные пожары в Луганской области: для эвакуации пострадавших работает восемь вертолетов Ми-8

Лесные пожары в Луганской области: для эвакуации пострадавших работает восемь вертолетов Ми-8

КИЕВ. 7 июля. УНН. Для эвакуации обожженных больных во время лесных пожаров в Луганской области работает более 15 экипажей санитарных автомобилей и 8 вертолетов Ми-8, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“В Луганской области уже вторые сутки горят леса. Огонь перебрасывается на селения и жилые дома. Есть жертвы среди гражданского населения. К тушению пожара задействованы мощные резервы”, — говорится в сообщении.

Также к ликвидации пламени присоединились и Объединенные силы. Так сейчас почти 400 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и около 30 единиц техники активно помогают тушить пламя и ликвидировать очаги возгорания.

Сообщается, что задействованы подразделения, которые находятся в резерве и в районах отвода. Также привлечены тыловые подразделения и военные пожарные команды.

Кроме этого для оказания неотложной и первой врачебной помощи задействованы врачебно-сестринские бригады (на санитарном транспорте).

“Для эвакуации обожженных больных работают более 15 экипажей санитарных автомобилей и 8 вертолетов Ми-8”, — отмечается в сообщении.

Напомним, во время пожара на территории Новоайдарского района в Луганской области предварительно погибло пять человек

Также в результате пожаров в Луганской области пострадали 20 домов, а в больницу были отправлены 21 местного жителя.

Как сообщалось, в Луганской на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел пожар.

Источник: УНН
Теги: Украина, ЧП, Луганск и Луганская область
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